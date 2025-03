Club Brugge krijgt enorm compliment van Aston Villa-coach Unai Emery

Unai Emery, de coach van Aston Villa, had na de 3-0-overwinning tegen Club Brugge niets dan lof voor de Belgische ploeg. Ondanks de ruime 6-1-overwinning over twee wedstrijden vond hij Club een sterke tegenstander. "Dit was voor ons geen eenvoudige confrontatie", gaf de Spanjaard toe.

Vooral in de eerste helft had Aston Villa het moeilijk om controle te krijgen over de wedstrijd. “Zelfs met een man meer hadden we geen volledige grip op de match", zei Emery. “Club Brugge bleef goed onder onze druk uit voetballen. Ze maakten het ons echt lastig.”

Tijdens de rust besprak Emery met zijn spelers hoe ze meer controle konden krijgen. “We moesten onze verantwoordelijkheid nemen en slimmer spelen", verklaarde hij. “Als we elf tegen elf hadden gespeeld, weet ik niet of het ons ook gelukt zou zijn. Dat toont hoe sterk Club Brugge was.”

Ook over de heenmatch was de Spaanse coach vol respect. Club Brugge gaf zich in beide wedstrijden niet zomaar gewonnen. “Ze speelden moedig en met een duidelijke visie", aldus Emery. “Het was een strijd waarin wij onze momenten goed benut hebben, maar het had anders kunnen lopen.”

Voor Nicky Hayen en zijn team is de uitschakeling een bittere pil, maar de complimenten van een topcoach als Emery tonen hoe sterk Club Brugge presteerde in deze Europese campagne. “Veel respect voor hoe Club heeft gespeeld", besloot de Aston Villa-coach.

Blauw-zwart kan nu de focus verleggen naar de Belgische competitie en de bekerfinale. Met deze ervaring in de rugzak hopen ze binnenkort opnieuw een rol van betekenis te spelen op het Europese toneel.