🎥 Club Brugge doet wat het moet doen tegen Sturm Graz dankzij prachtgoal van Tzolis

Club Brugge heeft gedaan wat het moest doen tegen Sturm Graz. Dankzij een prachtgoal van Tzolis in de eerste helft pakte Club zijn eerste drie punten in de Champions League.

Voor zijn tweede wedstrijd in de Champions League trok Club Brugge naar Oostenrijk, voor een wedstrijd tegen Sturm Graz. Nicky Hayen kon niet rekenen op de gebleseerde Nilsson, Jutlga verving hem. Jashari stond ook in de basis.

Sturm Graz was de tegenstander waartegen Club Brugge punten moest pakken en het begon meteen goed. Ze eisten de bal op, maar echt kansen kwamen er niet. Tot Tzolis na 24 minuten de score opende.

Onyedika verstuurde een lange bal richting de Griek, die profiteerde van verdediger Johnston die onder de bal door ging. Tzolis legde de bal goed en krulde via de paal prachtig binnen.

Een uithaal op Champions League-niveau! 🎯🤩 pic.twitter.com/G2ExpGaN8A — Play Sports (@playsports) October 2, 2024

Club had daarna de controle, maar in de laatste vijf minuten voor de rust werd het toch wat moeilijker. Het hield zijn voorsprong vast. Na de rust werd de onzichtbare Skov Olsen vervangen, Skoras kwam in zijn plaats.

In die tweede helft had Club ook de beste kansen. Tzolis knalde van dichtbij op doelman Scherpen, Jutgla trapte vanop het penaltypunt de kans op 0-2 ook op de Nederlander. Het bleef wel opletten.

Mignolet moest een gevaarlijke voorzet van Horvat wegduwen, Chukwuani kopte een corner van diezelfde Horvat naast. Echt dicht bij de gelijkmaker kwamen de Oostenrijker niet meer. Club Brugge pakt zo zijn eerste drie punten in de Champions League.