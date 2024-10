Nicky Hayen licht verrassende keuze in zijn opstelling tegen Sturm Graz toe

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft zijn eerste deugddoende zege te pakken in de Champions League. Er werd met 0-1 gewonnen van Sturm Graz. Ardon Jashari kreeg de voorkeur over Hugo Vetlesen, een opvallende keuze van Nicky Hayen, die meteen meer uitleg gaf.

Club Brugge boekte zijn eerste Champions League-overwinning van dit seizoen, het werd 0-1 bij Sturm Graz. Een zeer belangrijke met oog op de volgende rondes.

Nicky Hayen en zijn troepen leverden goed werk. We zagen wel een opvallende keuze in zijn opstelling. Zo mocht Ardon Jashari starten in de plaats van Hugo Vetlesen.

Nicky Hayen kwam meteen wel met meer uitleg. "Ik wilde met twee verdedigende middenvelders spelen om hun transitie te beperken en dominant te blijven. We kozen voor meer stabiliteit", begon hij bij Het Nieuwsblad.

"Ik vind dat Jashari een heel goede wedstrijd gespeeld heeft. Heel gedisciplineerd. Hij heeft de juiste keuzes aan de bal gemaakt. Hij heeft alvast de concurrentie scherper gemaakt voor die positie."

"Het is niet altijd eenvoudig voor nieuwe spelers om zich onmiddellijk aan te passen aan de Belgische competitie. Maar je ziet wel dat talent vroeg of laat komt overdrijven. Maar goed, één zwaluw maakt de lente niet", besluit de Club-coach.