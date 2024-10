📷 Na alle heisa gebeurt het opnieuw: Club Brugge-fans brengen Kühnen-groet

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge won woensdag met 0-1 op het veld van Sturm Graz. In het uitvak, waar de Club-supporters zaten, werd opnieuw de Kühnen-groet gebracht. Dat blijkt uit beelden die online circuleren.

Club Brugge kon woensdag zijn eerste overwinning boeken in de Champions League dit seizoen. Er werd met 0-1 gewonnen op het veld van Sturm Graz.

Naast het veld liep het echter niet helemaal zoals verwacht. Na afloop werden er twee vuurpijlen vanuit het uitvak op het veld gegooid. Daardoor mag de club zich nog aan een boete verwachten.

Maar uit beelden die op sociale media verschijnen, blijkt nu ook dat de Kühnen-groet weer werd gebracht. Niet de eerste keer dit seizoen.

In de uitwedstrijd tegen Standard kwam fanclub 'North Fanatics 2013' al slecht in het nieuws toen de groet gebracht werd op Sclessin. Als reactie had Club toen 42 supporters stadionverboden opgelegd.