Rudi Garcia zal vol bewondering gekeken hebben: aan hem gaan de Rode Duivels nog veel plezier beleven

Malick Fofana viel op fantastische wijze in tegen Manchester United. De vleugelspeler van Olympique Lyon heeft waarschijnlijk een glimlach op het gezicht van Rudi Garcia getoverd.

We weten niet of Rudi Garcia op de tribunes van Old Trafford aanwezig was op donderdag, maar hij heeft zeker gekeken naar de wedstrijd tussen Manchester United en Olympique Lyon. Misschien niet als bondscoach van de Rode Duivels, maar zeker als voormalig coach van OL die altijd verbonden is gebleven met Les Gones.

Hoe dan ook, de prestatie van Malick Fofana (20 jaar) is hem niet ontgaan. Hij viel in minuut 64 in, en de Rode Duivel liet zijn directe tegenstanders meteen alle hoeken van het veld zien. Hij gaf één assist, maar was betrokken bij 3 van de 4 doelpunten van zijn team.

Dit markeert het einde van een uitstekend Europees parcours van de jonge Belg: 6 doelpunten en 2 assists in 10 wedstrijden. Simpel gezegd: dit seizoen behoort hij tot de Belgen met de beste statistieken in de Europese competities - alleen Charles De Ketelaere was vaker beslissend met 4 doelpunten en 5 assists.

De supervedette van de toekomst bij de Rode Duivels?

Het meest indrukwekkende is dat Fofana deze prestatie in Manchester heeft geleverd (misschien wel de grootste prestatie in zijn carrière) na terugkeer van een knieblessure. De ex-KAA Gent-speler heeft dit seizoen duidelijk een stap voorwaarts gezet - en toch blijft hij eerder invaller dan basisspeler. Is dat echt een probleem? Niet noodzakelijk.

In de nationale ploeg betekent de concurrentie op de vleugels dat hij vaak ook vanaf de bank zal starten. Maar Rudi Garcia zal blij zijn om te kunnen rekenen op een speler waarvan we weten dat hij als invaller in staat is om elke verdediging te breken. De Cuyper en Saelemaekers deden dat tegen Oekraïne.

Terwijl Jérémy Doku en Johan Bakayoko dit seizoen eerder teleurstellen, zijn de vorm en de vooruitgang van Malick Fofana een uitstekend nieuws voor de bondscoach. De speler van Lyon zat al bij de eerste groep die werd opgeroepen door Garcia, maar een blessure weerhield hem ervan deel te nemen aan de wedstrijden tegen Oekraïne.

Tenzij er een nieuwe blessure roet in het eten gooit of behoudens een grote verrassing, zal hij zich in juni kunnen bewijzen. En een stap of twee hogerop kunnen klimmen in de hiërarchie van de Rode Duivels...