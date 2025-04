"Hongerige" Vincent Kompany is zeer duidelijk over hoe het nu verder moet na CL-uitschakeling met Bayern München

Geen halve finale in de Champions League voor Bayern München. Wel volledige focus op de laatste vijf speeldagen in de Bundesliga.

Bij Bayern München moet de knop heel snel worden omgedraaid na de pijnlijke CL-uitschakeling. De troepen van Vincent Kompany speelden deze week 2-2 gelijk tegen Inter Milan.

Dat was niet genoeg om de 1-2 thuisnederlaag van een week voordien weg te werken. Geen finale in de eigen Allianz Arena dus, wat pijn doet bij de club. Maar veel tijd om hierbij stil te staan is er niet.

"Het is goed dat wij zo snel weer in actie komen", zegt Vincent Kompany volgens Het Nieuwsblad op zijn persbabbel. Vrijdag blikte hij vooruit op de wedstrijd tegen Heidenheim, die zaterdag gepland staat.

"De absolute prioriteit is wat wij in de komende 90 minuten tegen Heidenheim zullen doen. Het verleden kan je niet veranderen. In de komende wedstrijden kunnen we laten zien hoe goed we zijn en wat wij van plan zijn. Ik ben van nature heel gemotiveerd en hongerig", gaat Kompany verder.

Christoph Freund, sportief directeur van Bayern München, was ook aanwezig. "Het was onze droom en die is uit elkaar gespat. Maar dat hoort bij voetbal. Ik geloof niet dat dit het team klein zal krijgen. We hebben nog een groot doel in de komende weken: het heroveren van de titel in de Bundesliga", zei hij.

Bayern staat op dit moment alleen op kop in Duitsland met 69 punten. De eerste achtervolger, Bayer Leverkusen, telt er zes minder. Met nog vijf speeldagen te gaan zou Bayern de titel niet meer uit handen mogen geven.