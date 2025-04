Frutos deelt opmerkelijk verhaal over keuze voor La Louvière: "Het lijkt ongeloofwaardig, maar het is zo"

Als La Louvière vanavond wint op het veld van Lommel, dan promoveert de club naar de Jupiler Pro League. Head of Football Nicolas Frutos kijkt met een dubbel gevoel naar de wedstrijd.

Frutos bekijkt de wedstrijd tegen Lommel vanuit twee perspectieven: als supporter en als sportief verantwoordelijke. “Als fan heb ik stress. Ik kan wenen in de auto als ik besef waar we staan op dit moment", geeft hij toe in Het Nieuwsblad. “Maar als Head of Football trek ik mijn kostuum aan en doe ik gewoon mijn werk.”

Volgens Frutos schuilt de kracht van La Louvière in een duidelijke visie. “Er is een nieuw stadion in opbouw voor 17 miljoen euro, en we investeren ook in een oefencomplex van zo’n 10 miljoen", legt hij uit.

Frutos vergelijkt zijn aanpak met die van een atleet op de Olympische Spelen. “Wie enkel met de medaille bezig is, maakt het zichzelf moeilijk. Het gaat om de weg ernaartoe. Hoe ga je zo goed presteren dat een medaille mogelijk wordt? Je moet de emotie uitschakelen. Dat is wat ik hier probeer.”

De Argentijn is een man van structuur en toewijding, maar geeft toe dat hij daarin soms te ver gaat. “Jarenlang was ik diegene die de deuren ’s ochtends als eerste opende en als laatste weer sloot. Soms was het té, ja. Vooral als trainer. Da’s een van mijn persoonlijke problemen.”

Duidelijke boodschap

Toch twijfelde Frutos geen seconde toen La Louvière hem contacteerde. “Ik heb een boodschap van het universum gekregen. Toen wist ik dat dit de goede keuze was. Het lijkt ongeloofwaardig, maar het is zo. Misschien ook daarom dat ik in therapie ben", sluit de Argentijn af.