Analist stipt zwakke plek van KAA Gent aan: "Zij brengen de tegenpartij niet snel in de problemen"

Zondag speelt KAA Gent tegen Club Brugge. De Buffalo's zijn zeker niet kansloos volgens Wim De Coninck, maar dan zal wel een topprestatie nodig zijn.

Bij KAA Gent is de hoop groot dat het na de overwinning tegen Royal Antwerp FC ook iets kan rapen tegen Club Brugge. Ook analist Wim De Coninck ziet wel mogelijkheden, maar simpel wordt het zeker niet.

“Blauw-zwart zit in volle titelstrijd”, zegt De Coninck aan Het Nieuwsblad. “Als je Club aan het werk zag tegen Genk, besef je dat dit een stevige uitdaging wordt. Het wordt vooral zaak om beter te doen dan tegen Union, toen Gent toch sterk teleurstelde.”

Een ideaal scenario zal dan ook nodig zijn. Kansloos is de ploeg dus zeker niet tegen Brugge, maar dan moet alles meezitten. En dan heb je zelf ook kansen nodig om een doelpunt te maken.

Vermijden dat je op achterstand komt is dus de boodschap, anders zullen er te veel risico’s moeten genomen worden en zijn de Buffalo’s nog kwetsbaarder. De zwakste schakel in het hele verhaal? De voorhoede van KAA Gent volgens De Coninck.

“Dante Vanzeir begon heel sterk bij Gent en ook nu is hij nog sterk aanwezig, maar Hyllarion Goore of Andri Gudjohnsen zijn nu niet bepaald de jongens die de tegenpartij snel in de problemen brengen. Zeker voorin blijft dus het zoeken en is er nog wel ruimte tot progressie.”