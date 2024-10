Opvallend: Persoon die geïdentificeerd werd voor brengen van Kühnen-groet in Club Brugge-vak kreeg al stadionverbod voor brengen van zelfde groet op Standard

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft woensdagavond met 0-1 gewonnen van Sturm Graz. In het bezoekersvak liep het echter niet zoals gepland.

Club Brugge heeft zijn eerste drie punten van het seizoen beet in de Champions League. Blauw-zwart had genoeg aan een geweldig doelpunt van Christos Tzolis.

Op het veld verliep alles goed, maar ernaast wat minder. Zo mag Club zich verwachten aan een boete van de UEFA nadat er twee vuurpijlen op het veld werden gegooid vanuit het bezoekersvak.

Maar daar bleef het niet bij. Er circuleren beelden online van Brugse fans die de Kühnen-groet brachten tijdens de wedstrijd. Dat is niet de eerste keer dit seizoen.

In de competitiewedstrijd tegen Standard brachten een hoop fans de groet ook. Toen kregen zo'n 40 supporters een stadionverbod.

Nu blijkt dat een fan die de Kühnen-groet bracht een van personen was die hiervoor al een stadionverbod had gekregen van de Belgische voetbalbond, dat meldt Het Nieuwsblad. Maar dat stadionverbod geldt enkel in België, dus hij kon gewoon een geldig ticket kopen voor de wedstrijd tegen Sturm Graz.