Hein Vanhaezebrouck is bijzonder hard voor Club Brugge-speler: "Misschien moeten we maar eens stoppen met hem op te hemelen"

Club Brugge kon woensdag zijn eerste Champions League-wedstrijd winnen van het seizoen tegen Sturm Graz. Toch was niet iedereen op niveau bij blauw-zwart.

Club Brugge boekte zijn eerste deugddoende zege in de Champions League op woensdag. Een geweldige knal van Christos Tzolis was genoeg om de overwinning over de streep te trekken.

Hein Vanhaezebrouck had de wedstrijd ook aandachtig gezien. Hij zag ook dat Nicky Hayen besloot om Andreas Skov Olsen na de rust van het veld te halen. Terecht volgens Vanhaezebrouck.

"Jutgla werkt tenminste nog. Dat doet Skov Olsen niet eens. Ik zag het al in de eerste minuut. Hoe kan je zo aan een match beginnen? Ik vind het sterk en gedurfd van Nicky Hayen dat hij hem er aan de rust heeft afgehaald", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Skov Olsen werd deze zomer gelinkt aan heel wat grote clubs, maar een transfer kwam er niets van. "Het is toch iemand met naam en faam. Nu ja, hij heeft intussen veel meer faam dan hij verdient.

"Skov Olsen heeft talent maar hij toont het heel sporadisch. Misschien moeten we maar eens stoppen met hem op te hemelen omwille van zijn zogenaamde grote talent", besluit Vanhaezebrouck.