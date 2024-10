"Nog veel werk aan de winkel om dat te geloven": Marc Degryse ziet dat de drie punten het belangrijkste waren voor Club Brugge

Club Brugge kon woensdagavond winnen op het veld van Sturm Graz. De eerste drie punten in de League Phase van de Champions League zijn zo binnen voor blauw-zwart.

Eén geweldig doelpunt van Christos Tzolis, meer had Club Brugge niet nodig om voorbij Sturm Graz te geraken. Een verdiende overwinning voor blauw-zwart.

"De drie punten gepakt en de nul gehouden. Dat waren voor mij de twee belangrijkste zaken", vertelde Marc Degryse op VTM 2 volgens HLN. Hij ziet wel dat het nog beter moet, zeker op aanvallend vlak.

"Maar anderzijds hebben de aanvallers nagelaten om vertrouwen op te doen, door kansen te laten liggen of het in de zone van de waarheid niet goed genoeg te doen. Na enkele moeilijke matchen zullen ze tevreden zijn, maar er is nog veel werk aan de winkel om te geloven dat ze ook de volgende wedstrijden in de Champions League kunnen winnen."

Frank Boeckx wil het op zijn beurt dan vooral over het positieve hebben. "Want er stond wel wat druk op, aangezien het de enige wedstrijd was waarin ze de betere ploeg zijn. We hebben Mignolet niet veel in actie gezien, dat toont toch aan dat de ploeg goed stond."

"Op vlak van momenten grijpen kon het nog beter, maar goed. Als je het moeilijkste gedaan hebt - op voorsprong komen - is het een kwestie van controleren. En dat hebben ze goed gedaan", besluit hij.