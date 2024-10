Hans Vanaken streng voor ploegmaat na zege in de Champions League tegen Sturm Graz

Club Brugge heeft tegen Sturm Graz zijn eerste punten in de Champions League gepakt. Hans Vanaken beseft dat Club het wel sneller had moeten afmaken.

Tegen Borussia Dortmund vergat Club Brugge zichzelf te belonen, dat deed het tegen Sturm Graz wel. Blauw-zwart kwam na 24 minuten op voorsprong dankzij een goal van Tzolis. Meer scoren lukte echter niet.

Club won met 0-1, maar dat had ook sneller zeker kunnen zijn van de zege. Dat besefte ook kapitein Hans Vanaken. "We winnen hier verdiend, maar we hadden het ons wel makkelijker kunnen maken met een tweede doelpunt."

Vanaken streng voor Jutgla

"Jutgla had die grote kans op 0-2 kunnen benutten. Daardoor moesten we nog alert blijven tot op het einde en moesten we vechten om de overwinning over de streep te trekken", stelde de kapitein van Club Burgge.

Club heeft nu drie punten en staat 21ste, binnen drie weken trekken het naar AC Milan. In oktober 2003 won Club daar met 0-1, kan het dat nog eens doen? "Dat is makkelijker gezegd dan gedaan", stelde Vanaken.

"Eerst genieten. van deze zege, die absoluut nodig was om kans te maken om door te gaan. Milan is nog ver weg, eerst moeten we nu thuis tegen Union zien te winnen." Zondag om 18u30 ontvangt Club Union.