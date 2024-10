Brandon Mechele echt niet onder de indruk van CL-tegenstander: "Ik had meer verwacht van hen"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge heeft woensdagavond met 0-1 gewonnen op het veld van Sturm Graz. Blauw-zwart heeft zo zijn eerste drie punten beet in de Champions League.

Club Brugge speelde woensdagavond tegen Sturm Graz in de Champions League. Op bezoek bij de Oostenrijkers kon blauw-zwart zijn eerste punten pakken in de CL dit seizoen.

Het liep goed voor Club, dat uiteindelijk genoeg had aan een geweldige klasseflits van Christos Tzolis. De winger haalde van ver uit en scoorde een heerlijk doelpunt.

Het lukt goed bij Club, al had een tweede doelpunt voor meer zekerheid kunnen zorgen, dat beseft ook Brandon Mechele. "De clean sheet doet enorm veel deugd. Het is een verdiende zege, maar we hadden de wedstrijd sneller moeten afmaken", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De verdediger was wel niet onder de indruk van de tegenstander. "Ik had persoonlijk meer verwacht van Sturm Graz. We kwamen er voetballend meermaals goed uit. Ik kijk nu al uit naar die partij tegen AC Milan."

Op 22 oktober speelt Club Brugge zijn volgende Champions League-wedstrijd op het veld van AC Milan. Op San Siro gaan de troepen van Nicky Hayen op zoek naar de volgende punten.