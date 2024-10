Matchwinnaar Christos Tzolis reageert na fenomenaal doelpunt en laat de Club-fans weten dat ze nog meer mogen verwachten

Christos Tzolis was dé man van de avond woensdag bij Club Brugge. Hij scoorde het enige doelpunt, en wat voor een, tegen Sturm Graz.

Tijdens de eerste Champions League-wedstrijd van Club, tegen Borussia Dortmund, was blauw-zwart zeker 70 minuten lang de betere ploeg, maar konden ze zichzelf niet belonen.

Tegen Sturm Graz speelde Club alweer een goede wedstrijd en deze keer volgden de drie punten wel. Daarvoor mogen ze Christos Tzolis bedanken.

De winger speelde een uitstekende wedstrijd, maar blijft bescheiden. "Nee, dit was nog niet de beste versie van mezelf, want er is nog ruimte om te verbeteren en daarvoor ben ik naar Club Brugge gekomen", begon hij bij Het Nieuwsblad. Zo weten de fans ook dat ze nog meer mogen verwachten.

"Maar ik ben wel heel trots op mijn prestatie en dat ik hier met de trofee van ‘speler van de wedstrijd’ mag staan, zeker omdat ik er als kind van droomde om in de Champions League te spelen", gaat hij verder.

Tzolis maakte het enige doelpunt van de partij. Van ver haalde hij uit en zijn bal verdween hard in doel. "Mijn aanname met rechts was perfect en ik stond in de perfecte hoek om uit te halen, dus dacht ik: trappen maar. Blij dat ik dat gedaan heb. Het was een topgoal."