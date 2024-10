Geen spoor van Gustaf Nilsson bij Club Brugge tegen Sturm Graz: coach Nicky Hayen geeft meer uitleg

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge kon voor de eerste keer dit seizoen winnen in de Champions League op het veld van Sturm Graz. Na een prachtig doelpunt van Christos Tzolis bleef het 90 minuten lang 1-0.

Coach Nicky Hayen haalde de loftrompet boven voor zijn aanvaller. "Niet alleen omwille van zijn doelpunt. Hij blonk niet alleen uit op offensief vlak, ook defensief doet hij zijn taken. Dat is een plezier voor een coach om zo iemand op het veld te zien", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

Van Gustaf Nilsson was geen spoor te bekennen. De Zweedse spits zat niet eens op de bank. Volgens coach Hayen kampte hij met een blessure.

"Overigens had Nilsson een lichte blessure aan de achillespees. Hij voelde zich ook niet 100 procent klaar om te spelen, zelfs niet om op de bank te zitten. Dan moet je een keuze maken in functie van het weekend. Hopelijk is hij dan weer fit."

Tenslotte vond hij ook dat Joel Ordonez een knappe wedstrijd speelde. "Ook nog lof voor Ordoñez. Als je ziet welke stappen hij heeft gezet. Anderhalf jaar geleden was hij nog bij mij bij Club NXT."