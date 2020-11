Club Brugge ondergaat de wet van de sterkste en maakt kennis met het fenomeen Haaland

Na twee knappe prestaties in de Champions League heeft Club Brugge de wet van de sterkste moeten ondergaan tegen Borussia Dortmund. Blauw-zwart maakte ook kennis met het fenomeen Haaland, die twee goals voor zich nam. Door de draw van Lazio en Zenit eerder op de avond staat Club nu 3e in groep F.

Geen derde opeenvolgende match zonder nederlaag in deze groepsfase voor Club Brugge. Blauw-zwart creëerde wel wat gevaar, maar zette die dreiging niet om in doelpunten. Dat gebeurde aan de overkant wel.

De eerste hete standjes gebeurden voor de neus van de bezoekende doelman, maar Bürki moest niet ingrijpen. De vrijstaande Lang knalde op een verdediger. De thuisploeg speelde zoals tegen Zenit en Lazio met lef, maar miste klinische killers. Die droegen woensdagavond een geel shirt.

Klinische killers

T. Hazard strafte een foutje van zijn reservedoelman bij de Rode Duivels af. Mignolet kwam met een half handje tussen en maakte nog bijna zijn fout goed, maar Hazard mocht toch juichen.

En dan vond Haaland dat het tijd was om te schitteren. Hij reageerde het snelst bij een corner die hij zelf had afgedwongen na slecht inspelen van Kossounou. Goal nummer 13 in de Champions League was een feit voor het Noors wonderkind en op aangeven van Meunier deed hij in de eerste helft de boeken al toe voor Club: 0-3!

Bij de Borussen stond aanvoerder Witsel zowaar als centrale verdediger geposteerd en hij liet zich op weinig foutjes betrappen. Sobol knalde naast, Bürki dook een plaatsbal van Vormer uit de hoek en Diatta schoot de centraal in.

Zolang de 1-3 niet viel na de rust kon de Belgische landskampioen geen paniek zaaien tegen de Duitse vicekampioen. Een lob van Vormer had niet het gewenste effect en Sobol trapte meters naast.

Zo kon Dortmund al gaan denken aan de topper tegen Bayern München van komend weekend. De Duitsers nemen ook de leiding over in de groep. Club Brugge gaat de interlandbreak in met een duel tegen KV Oostende.