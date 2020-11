Clement zag enkele positieve zaken na de 0-3 en kreeg een compliment van de Belgen bij Dortmund

Er was een groot verschil tussen de Philippe Clement die zaterdag na de 2-2 tegen KV Mechelen in de perszaal verscheen en de Clement na de 0-3 tegen Dortmund.

De coach van Club Brugge was ondanks de 0-3, tegen een tegenstander die een klasse sterker was, tevreden over enkele zaken. Eerst en vooral over de reactie die Club toonde na de 2-2 tegen KV Mechelen.

"Ik heb een duidelijke reactie gezien", stak Philippe Clement van wal. "Maar ik wist na de trainingen en de gesprekken dat die er zou zijn, daar had ik deze match niet voor nodig. Voor mij is dat nu aan afgesloten hoofdstuk."

En dan haalde hij nog enkele positieve zaken uit de wedstrijd. "We hebben mentaliteit getoond. Na die 0-3 hebben we de kopjes niet laten hangen. Ik zag ook een ploeg die hoog durft te pressen tegen Dortmund, een topclub. Ook onze manier van opbouwen beviel me."

Compliment van Dortmund-Belgen

"De wisselspelers zijn gretig ingevallen", ging hij verder. "Onze tegengoals? Die kwamen na individuele fouten en die betaal je cash tegen een topploeg. Gelukkig waren het geen structurele fouten, dan zou ik me pas zorgen maken. En het is ook niet dat ze tien open kansen konden creëren."

Zelf creëerde blauw-zwart ook wat mogelijkheden, maar een killer à la Haaland hebben ze niet rondlopen. "De Belgen van Borussia Dortmund kwamen me na de match vertellen dat we de meeste kansen hebben gecreëerd tegen hen", besloot hij.