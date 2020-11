Club Brugge heeft inhaalwerk om te overwinteren in de Champions League: "Ben niet het type dat nu al heel hard zit te rekenen"

Door de 4 op 9 in de groepsfase van de Champions League staat Club Brugge nu op de derde plaats in poule F. Europees overwinteren blijft uiteraard haalbaar en zelfs in de CL liggen er nog mogelijkheden. Al volgen er nog twee aartsmoelijke verplaatsingen.

In de laatste drie CL-wedstrijden trekt Club Brugge eerst naar Borussia Dortmund, daarna ontvangt het Zenit om op de slotspeeldag op bezoek te gaan bij Lazio. Als Club nog in de Champions League wil overleven zal het dus resultaten moeten boeken op verplaatsing.

Zoals in Galatasaray

"Ik ben niet het type dat nu heel hard zit te rekenen. Zeker niet in de Champions League waar je elke keer vol aan de bak moet om punten te halen. Thuis of uit is relatief dezer dagen. We zullen in de volgende matchen onze momenten moeten pakken", aldus Philippe Clement.

Simon Mignolet ziet ook nog mogelijkheden om tweede of derde te worden in de poule. "Het is nog veel te vroeg om nu al te spreken over 'ambities bijstellen'. Bovendien spreekt het onderlinge resultaat van Zenit - Lazio (1-1, nvdr.) in ons voordeel. We zullen nu op verplaatsing iets moeten rechtzetten. Dat is ons vorig jaar in Galatasaray ook gelukt", besloot de doelman van Club Brugge.