Haaland troeft de Messi's en Ronaldo's van deze wereld af door zijn twee goals tegen Club Brugge

Racing Genk mocht vorig jaar kennis maken met het Noorse godenkind en dit jaar was het aan Club Brugge. Erling Haaland zette de 2-0 en de 3-0 eindstand op het scorebord. Niet zijn moeilijkste goals, maar hij stond waar hij moest staan.

Haaland zit nu aan veertien goals en daarvoor heeft hij maar elf matchen nodig gehad. Geen enkele andere spits deed dat zo snel! Harry Kane scoorde zijn eerste 14 goals in 17 matchen, Ruud Van Nistelrooy in 18 matchen.

🥇 @ErlingHaaland (11 games)

🥈 @HKane (17)

🥉 @RvN1776 (18)



⚫️🟡 Another day, another record for the @BlackYellow phenomenon. Erling Haaland becomes the player to reach 14 #UCL goals in the fewest appearances. What planet is this 20-year-old from? 🪐 pic.twitter.com/mK6RjsHmlL