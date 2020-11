"Club Brugge heeft niks te zoeken bij de laatste zestien van de Champions League"

Tegen Borussia Dortmund werd Club Brugge met de voeten op de grond gezet in de Champions League. En dus is het nog maar de vraag hoever blauw-zwart kan springen.

"Ze hebben nu al vier wedstrijden niet gewonnen. Hoe kan dat? Ze hebben toch heel wat tikken gekregen op twee weken tijd", ziet Marc Degryse bij VTM 2.

"Het is helemaal gedraaid nu, dit is allemaal gebeurd na Zenit. Nu wordt het lastig in Dortmund en moet je winnen van Zenit om de derde plaats zeker veilig te stellen. Dat is een heel ander gevoel."

Werk aan de winkel

Voor de analist is het dan ook duidelijk: "Er is nu werk aan de winkel om het vertrouwen en het geloof terug te krijgen."

"Voor de Belgische competitie hebben ze kwaliteit genoeg, maar de stap die ze wilden zetten voor overwintering in de Champions League? Ze hebben niets te zoeken bij de laatste zestien in de CL."