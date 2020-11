Mulder ziet Witsel heersen op nieuwe positie tegen Club Brugge: "Als controleur vertraagt hij het spel, dit lijkt mij zijn ideale plek"

Club Brugge werd woensdagavond gewogen en te licht bevonden in het Champions League-treffen met Borussia Dortmund. Hazard en Meunier eisten een hoofdrol op, maar het was een andere Belg die de opvallendste rol vertolkte in die partij.

Borussia-coach Lucien Favre kampte met bloedarmoede in het defensieve compartiment van zijn team. Onder meer aanvoerder Mats Hummels moest geblesseerd afhaken voor de partij tegen blauw-zwart. Daardoor koos Favre ietwat verrassend voor Axel Witsel als zijn vervanger in het hart van de verdediging. Een experiment die goed uitpakte, zo vond ook Jan Mulder in de studio van VTM. "Volgens mij is hij steengoed daar. Als controleur vertraagt hij het spel. Dit lijkt mij zijn ideale plek", haalde Mulder de loftrompet boven. Zou Roberto Martinez er zo ook over denken?