Snelders ziet groot verschil met vorig seizoen: "Club Brugge is niet de machine van vorig jaar die defensief makkelijk de 0 hield"

Na de droomstart op het veld van Zenit, bleken de torenhoge Champions League-ambities van Club Brugge misschien toch wat te optimistisch. Tegen een gehavend Lazio werd slechts een punt gesprokkeld en woensdagavond was Borussia Dortmund meer dan een maatje te groot.

Dat moest ook analist Eddy Snelders vaststellen. "Het verschil in de eerste helft was immens", klinkt het bij Sporza. "Als Dortmund aan de bal was, werd het een sterke machine met veel loopvermogen, infiltratie en technisch vernuft. Als je dat allemaal bij elkaar neemt, is het niet onlogisch dat je een afscheiding krijgt in het resultaat."

Al koesterde de Brugse fan wel hoop in de eerste minuten. "Ondanks het feit dat Dortmund heel veel balbezit had, waren de kansjes in de beginfase toch voor Brugge. Daar had Brugge van kunnen profiteren."

Geen oninneembare Brugse burcht meer

Als je dat niet doet, krijg je op het allerhoogste niveau dan het deksel op de neus. "In de CL wordt elk klein foutje afgestraft. Brugge maakt makkelijker fouten, zeker als er geen publiek is. Dat hebben we vorige week tegen Mechelen meegemaakt. Brugge is niet de machine van vorig jaar die defensief makkelijk de 0 hield."