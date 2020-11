🎥 Plaatsvervangende schaamte: het gênante interview van Haaland na de match tegen Club Brugge

Erling Haaland is duidelijk minder begaafd voor de camera's dan op de groene grasmat. De Noorse spits zorgde voor een gênant moment in een interview na de Champions League-wedstrijd tegen Club Brugge.

Haaland is geen fan van interviews na de match, dat is toch het gevoel dat de Noor ons gegeven heeft toen hij antwoordde op enkele vragen van een journalist na zijn dubbeklapper tegen Club Brugge op woensdagavond in de Champions League.

Toen de Noor op enkele vragen wat kort en droog antwoordde, probeerde de journalist wat spontaniteit in het interview te krijgen: "Je scoorde geen hattrick vanavond dus je slaapt niet met een meisje vanavond?"

Om de vraag beter te kunnen begrijpen, moet teruggegaan worden naar een recente uitspraak van de Noorse spits: "Als ik een hattrick scoor, slaap ik met de wedstrijdbal, het zijn mijn meisjes." Haaland had echter niet door dat de interviewer op die uitspraak alludeerde en er volgde een uiterst gênant momentje.