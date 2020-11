Club Brugge ziet zijn kansen slinken na uitschuiver tegen Dortmund: nog maar 30% kans op Champions League na nieuwjaar

Club Brugge heeft de hoge verwachtingen woensdagavond tegen Borussia Dortmund niet kunnen waarmaken. Daarmee hypothekeren ze hun kansen op een Europese lente in de Champions League.

FiveThirtyEight, gespecialiseerd in kansberekening in onder meer het internationale voetbal, voorspelt dat Club Brugge nog dertig procent kans overhoudt om door te stoten in de Champions League.

Blauw-zwart heeft nog 5 procent kans om groepswinnaar te worden en nog 25 procent kans om tweede te worden in zijn poule. Het meest realistische scenario (46%) is dat Club op de derde plaats eindigt en dus na Nieuwjaar in de Europa League aan slag gaat.