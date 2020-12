Club Brugge boekt knappe overwinning tegen Zenit en doet zo nog volop mee voor kwalificatie in de Champions League

Club Brugge heeft deze avond met 3-0 gewonnen van Zenit. De doelpunten kwamen er via De Ketelaere, Vanaken en Lang. Door deze overwinning maakt Club Brugge nog steeds kans op kwalificatie voor de volgende ronde. Dan moeten ze winnen op het veld van Lazio.

Weinig kansen in de openingsfase van de wedstrijd. De eerste, echte kans kwam er via Malcom, maar de ex-speler van onder meer FC Barcelona trapte ver naast het doel van Simon Mignolet.

Aan de overkant had Club Brugge meer succes. Een mooie aanval kwam tot bij Ricca en zijn voorzet werd weggewerkt tot in de voeten van Charles De Ketelaere. De jonge aanvaller bleef rustig en trapte de bal knap tegen de netten: 1-0.

Ook daarna bleef Club Brugge de betere ploeg. Kerzhakov ging goed plat op een kopbal van de vrije Vanaken en niet veel later had de doelman van Zenit een goede redding in huis op het schot van Lang. 1-0 was dan ook de ruststand.

Tweede helft

De tweede helft kon niet beter beginnen voor Club Brugge, want na een kwartier kreeg de thuisploeg een penalty na een fout op De Ketelaere. Een kolfje naar de hand van Hans Vanaken en hij zette de strafschop feilloos om: 2-0.

Daarna controleerde Club Brugge de wedstrijd en Zenit kon er maar weinig tegenover zetten. Het werd zelfs nog beter voor de Belgische kampioen, want een kwartier voor het einde van de wedstrijd was de overwinning binnen dankzij de 3-0 van Lang.

3-0 werd meteen ook de eindstand. Dankzij deze overwinning is Club Brugge al zeker van Europees voetbal na de winter en ze maken ook nog steeds kans op kwalificatie voor de volgende ronde in de Champions League, want ze volgen op 2 punten van Lazio. De Italianen speelden deze avond gelijk op het veld van Dortmund.