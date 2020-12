Twee spelers van Club Brugge opgenomen in ploeg van de week Champions League

De Champions League heeft deze middag haar ploeg van de week bekendgemaakt. Daarbij zijn er twee spelers van Club Brugge geselecteerd, want Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn in de ploeg opgenomen.

Noa Lang en Charles De Ketelaere zijn beloond voor hun goede prestaties met een plaats in de ploeg van de week in de Champions League. Ze staan in mooi gezelschap, want ook Olivier Giroud en Neymar zijn geselecteerd.

Daarnaast zijn ook Payet, Kahveci, Chiesa, Guerreiro, Romero, Scholz en Trubin van de partij. Club Brugge reageerde zelf op het bericht van de UEFA Champions League via Twitter. "We got your back, Neymar", aldus de club.