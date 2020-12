Europees overwinteren ligt al vast, maar: "We hebben honger naar meer"

Er staat nog heel wat op het spel voor Club Brugge op de laatste speeldag van de Champions League. Europees overwinteren ligt namelijk al vast, maar bij een overwinning op het veld van Lazio zijn ze gekwalificeerd voor de volgende ronde.

Noa Lang zag een sterke prestatie van zijn ploeg. "We speelden een heel mature wedstrijd vandaag. Het begin was iets moeilijker, maar dan maken we de 1-0 en begonnen we heel goed te voetballen", vertelde Lang bij UEFA.

Lang droomt nu van de kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League. "We hebben nu zeven punten en hebben honger naar meer. Enkel die laatste horde tegen Lazio moeten we nog overwinnen."

Opvallende viering

Noa Lang was zelf de maker van het derde doelpunt. Na zijn doelpunt sloeg hij enkele keren tegen zijn hoofd. "Dat gebaar verwijst naar mijn vrienden. Het was iets dat ik met hen had afgesproken om te doen", aldus Lang.