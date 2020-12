Philippe Clement zeer tevreden met de overwinning, maar: "Jammer dat je zo'n avond niet met de supporters kan vieren"

Club Brugge heeft deze avond een mooie overwinning geboekt in de Champions League. De Belgische topclub haalde het van Zenit met 3-0 dankzij doelpunten van De Ketelaere, Vanaken en Lang.

Philippe Clement was tevreden over de prestatie van zijn spelers, maar hij vond het jammer dat de supporters er niet bij waren. "Toen we hier wonnen tegen Galatasaray waren de tribunes aan het daveren. Het is heel spijtig dat je zo'n avond niet met de supporters kan vieren", vertelde de trainer op de persconferentie na de wedstrijd.

Club Brugge kan zich dus nog kwalificeren voor de volgende ronde, maar dan moet volgende week gewonnen worden op het veld van Lazio. Clement weet nog niet of hij spelers zal laten rusten dit weekend tegen STVV voor de belangrijke confrontatie in de Champions League.

"Het is een moeilijke afweging. We moeten eerst zien hoe de spelers uit deze wedstrijd komen. We moeten ook komend weekend een competitieve ploeg opstellen, want we moeten ons niveau opkrikken in de competitie. Hopelijk kunnen de jongens de boost van vandaag gebruiken om deze lijn door te trekken", aldus Clement.