Philippe Clement wil Charles De Ketelaere rustig blijven brengen: "Het is een grote verantwoordelijkheid voor mij"

Club Brugge heeft woensdagavond een mooie overwinning geboekt in de Champions League. Het werd 3-0 tegen Zenit. Wie opnieuw een sterke wedstrijd speelde, was Charles De Ketelaere. De jonge Belg kon scoren en kon een strafschop afdwingen.

Philippe Clement was tevreden over de wedstrijd van zijn jonge speler. "Hij is heel belangrijk. In Zenit speelde hij als tweede spits, in Dortmund heeft hij goed gespeeld als linksback en vandaag deed hij het goed als diepe spits. Hij is belangrijk op verschillende posities", vertelde Clement op de persconferentie na de wedstrijd.

De trainer van Club Brugge wil De Ketelaere rustig blijven brengen. "Het is een grote verantwoordelijkheid voor mij. We gaan met Charles blijven werken en het opvolgen. Uiteraard willen we hem alle matchen laten spelen, maar we hebben in het verleden al andere jonge talenten gezien die soms opgebrand geraakten. Het leuke met Charles is dat hij intelligent is en dat het leuk samenwerken is."