Clinton Mata zag dat het goed was tegen Zenit: "We waren van het begin tot het einde gefocust"

Clinton Mata speelde gisterenavond opnieuw een sterke wedstrijd voor Club Brugge in de Champions League. De verdediger was tevreden met de overwinning, maar daar wil hij het niet bij laten.

Club Brugge is al zeker van Europees overwinteren. Dankzij de 3-0 overwinning tegen Zenit zijn ze namelijk al zeker van de Europa League, maar ook de volgende ronde van de Champions League is nog steeds mogelijk. Dan moet de Belgische club volgende week winnen op het veld van Lazio.

"Het was een heel belangrijke wedstrijd voor ons. We deden het werk door van het begin tot het einde gefocust te zijn," vertelde Clinton Mata na de wedstrijd. "We hebben al wat minder goede momenten gehad dit seizoen, maar we bleven bij elkaar. De mentaliteit was vandaag het belangrijkste. Tegen Lazio gaan we er alles aan doen om die tweede plaats te behalen", aldus Mata.