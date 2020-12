De Ketelaere, de 'golden boy' van het Belgisch voetbal: "Als je Verschaeren oproept, moet je De Ketelaere zeker meenemen naar het EK"

Charles De Ketelaere, de superlatieven vliegen ons vandaag om de oren. De 19-jarige maakte een fantastische indruk, deze keer als spits, tegen Zenit St.-Petersburg. Analisten overal te lande konden het potentieel van de Bruggeling niet genoeg benadrukken. Ook Mo Messoudi ziet 'het' in hem.

Een 19-jarige die Club op de schouders neemt en hen richting Europese overwintering schiet... Het is toch speciaal. "Vooral de manier waarop hij speelt. De veelzijdigheid is fenomenaal op die leeftijd", vindt Messoudi. "Voor mij is hij al één van de betere spelers in onze competitie en hij heeft het potentieel om bij de beste te zijn. Je kan hem overal zetten en hij doet het overal goed. Hij heeft enkel nog niet als centrale verdediger gespeeld, denk ik. Op termijn moet hij wel naar één bepaalde positie groeien."

En welke is dat dan?

"Ik denk toch dat het die van Vanaken is. Maar goed, dat is voor de toekomst. Hij heeft sowieso zijn basisplaats vast en zal nog progressie maken. Maar op termijn moet hij die rol van Vanaken op zich kunnen nemen. Je kan er hem ook naast zetten. Je kan er eigenlijk alle kanten mee uit."

Wat is nu zijn grootste kwaliteit?

"Hij heeft enorm veel voetbalintelligentie. In zijn interviews is hij bijzonder schuchter, maar het is een lefgozer op het veld. Ik zag gisteren hoe hij met een hakje Lang wilde bereiken. Bij De Ketelaere weet je als ploegmaat wat je kan verwachten. Hij houdt het allemaal simpel."

Club gaf 14,5 miljoen aan spitsen uit, maar De Ketelaere doet hen zelfs op die positie verbleken...

"Het is op dit moment gewoon de beste keuze. Dit is een goeie ingreep van Clement. En hij moet toch overtuigd geweest zijn dat hij dat zou kunnen. Hij heeft weinig moeite met controles, zoals Krmencik dat wel heeft. Bij hem zie je geen bal van zijn voet wegspringen. Hij heeft de timing om op het juiste moment af te haken, wanneer een actie op te zetten en wanneer de bal af te geven. Zijn defensieve discipline is ook fantastisch. Hij heeft gewoon alles om het te maken."

Vincent Kompany benadrukt altijd het talent dat bij Anderlecht zit. Maar deze jongen staat toch veel verder?

"Ik herhaal het: op vlak van voetbalintelligentie heeft hij een enorme voorsprong op jongens als Verschaeren en Amuzu. Hij is ook veel constanter. Bij hem is het niet de ene week alles en de andere week niets. Hij is elke week goed."

Verschaeren is wel elke keer Rode Duivel... Moet Roberto Martinez hem meenemen naar het EK?

"Het is nog lang, maar als hij dit niveau aanhoudt, zou ik zeggen van wel. Zijn polyvalentie alleen is al een troef. Waarom niet dan? Trouwens, als je Verschaeren oproept, moet je De Ketelaere zeker meenemen."

Je verwacht ook veel van hem?

"Ja, dat hij een toekomstige Rode Duivel is, daar twijfel ik niet aan."