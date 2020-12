Feestje in de kleedkamer van Club Brugge na Champions League-wedstrijd: "Shirt uit en zwaaien!"

Club Brugge is, na de overwinning van woensdagavond tegen Zenit, zeker van Europees voetbal na de winter. Een reden om te vieren dus en de spelers van de Belgische kampioen deden het ook in de kleedkamer.

De sfeer zit duidelijk goed bij Club Brugge. In een filmpje op sociale media is te zien hoe de spelers zich amuseren na de overwinning in de Champions League tegen Zenit. Door de overwinning zijn ze al zeker van Europees voetbal na de winter.

"Shirt uit en zwaaien!" komt aan bod, maar ook Eddie Rob, de fysical coach van Club Brugge, wordt toegezongen door de spelers. "Ik ben erg ontgoocheld, omdat we niet gingen uitlopen", zegt een lachende Eddie Rob.