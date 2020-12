Ruud Vormer zag een uitstekende wedstrijd van zijn ploeg: "Je doet het goed als je twee keer tegen zo'n ploeg kan winnen"

Heel wat blije gezichten bij Club Brugge na de wedstrijd zegen Zenit. De Belgische topclub maakt namelijk nog steeds kans op kwalificatie, maar dan moet volgende week wel gewonnen worden op het veld van Lazio.

Ruud Vormer gaf zijn analyse op de persconferentie na de wedstrijd. "Het was een heel belangrijke wedstrijd. We zijn goed op weg om meer van deze wedstrijden te winnen. Zenit is een zeer goede ploeg en je doet het goed als je daar twee keer tegen kan winnen", aldus de middenvelder van Club Brugge.

De Nederlander geeft aan waarom het zo vlot liep tegen Zenit. "We kregen veel ruimte. Zenit wil voetballen en wij willen voetballen. Enkele ploegen in de Pro League komen naar hier om te verdedigen en op de counter te spelen. We moeten gewoon zo doorgaan en dan komt het wel weer goed."