Einde Europees verhaal voor België: Gent laat zich opnieuw ringeloren door stugge Grieken

Na de 1-0 in Griekenland was het alle hens aan dek voor AA Gent in eigen huis tegen PAOK Saloniki. En dat zou voor een spannend en hels avondje zorgen in de Ghelamco Arena, met spanning tot op het einde.

AA Gent wist op voorhand dat het zeker moest scoren en dus kwam Tissoudali naast Depoitre in de spits te staan in de zoektocht naar doelpunten. De Sart was ziek en werd vervangen door Owusu op het middenveld, achterin kreeg Torunarigha de voorkeur op Hanche-Olsen.

Koude douche

Bij de bezoekers was Kurtic - vorige week de maker van het enige doelpunt - geelgeschorst, net als Zivkovic. Murg en Schwab waren de vervangers van dienst bij de Grieken, die een uitpuilend vak aan supporters hadden meegebracht: vurig!

© photonews

Gent begon het best aan de wedstrijd en dat leverde in het openingskwartier toch ook wel wat gevaar op, waarbij vooral Tissoudali een paar keer dicht bij de openingstreffer kwam. Die viel uiteindelijk aan de overkant: de eerste keer dat de Grieken echt in de buurt van Roef kwamen raakte een hoekschop niet weg en trapte Crespo hoog in het dak van het doel.

Daarna was het dus alle hens aan dek voor de Buffalo's. Er waren een paar claims voor handspel en een elfmeter, de Grieken begonnen al op het halfuur tijd te winnen en het was wachten tot Depoitre de gelijkmaker tegen de touwen kopte.

Koude douche (bis)

Wie had verwacht dat de Gentenaars er vervolgens op en over zouden gaan? Die kwam bedrogen uit. Samoise, Okumu, Odjidja en Depoitre hadden nochtans de kansen, maar misten allen of botsen op de doelman. Toen Torunarigha de 2-1 alsnog binnenschoof was er al gefloten voor een voorafgaande fout.

© photonews

En wie de kansen niet afmaakt ... die krijgt het al eens op zijn boterham aan de overkant, zo blijkt. Een ingestudeerde vrije trap werd door Douglas Augusto tegen de touwen gewerkt en zo de boeken dicht voor de Buffalo's.

Een echt slotoffensief kwam er nooit. PAOK Saloniki won zo voor de tweede keer op rij van AA Gent, dat zich zondag tegen Anderlecht op het volgende doel moet storten: play-off 1, om een heel slechte week te vermijden.