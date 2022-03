Hein Vanhaezebrouck: "Er zat geen Ronaldo bij die een meter hoger springt" en "Blijkbaar spelen we in België in competitie met andere regels"

AA Gent verloor voor de tweede keer op rij van PAOK Saloniki en is daardoor Europees uitgeschakeld. Hein Vanhaezebrouck had na de wedstrijd wel een en ander te vertellen over de wedstrijd.

"We droomden ervan om heel ver te raken in deze Europese beker en we hebben deze wedstrijd bewezen dat het kon. We hebben PAOK - een moeilijk elftal - een uur lang opgevreten. Ze hebben bijna niet bestaan", aldus Vanhaezebrouck.

Tegendoelpunten en arbitrage

Maar de Buffalo's slikten wel drie tegendoelpunten in twee wedstrijden: "We hebben bijna geen enkele kans weggegeven over de twee matchen en toch drie goals geslikt. En er is geen enkele Ronaldo bij die een meter hoger springt dan zijn tegenstander, neen. We reageren heel slecht op situaties waarvan we wisten dat ze konden gebeuren."

In de eerste helft had Gent misschien een strafschop kunnen krijgen na handspel van Crespo: "De Duitse scheidsrechter zei me dat het geen moedwillig hands was. In België fluiten ze hier wel voor. Ik zou van de UEFA wel eens willen weten wat het nu is. In Duitsland moet het blijkbaar bewust hands zijn, in België niet. We spelen blijkbaar in een competitie met andere regels."