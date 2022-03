"Wanneer is het seizoen geslaagd?": Vanhaezebrouck komt met opmerkelijk antwoord

Daags na de uitschakeling tegen PAOK blikte Hein Vanhaezebrouck alweer vooruit op de topper van komende zondag tegen Anderlecht.

Toen een journalist vroeg of het seizoen van AA Gent mislukt zou zijn bij het mislopen van de top vier, antwoordde Hein Vanhaezebrouck zoals alleen hij dat kan. "Dat laat ik aan jullie over. Mijn doel is om het stadion vol te krijgen. Dat was mijn doel al bij Kortrijk in tweede klasse, én dat is me toen gelukt. Ook voor dit seizoen was dat de bedoeling, wat verre van evident was met corona. En het is gelukt, want zondag zal het stadion voor het eerst in drie jaar uitverkocht zijn. Dat is een teken dat we goed bezig zijn", aldus Vanhaezebrouck.

Voor Julien De Sart en Matisse Samoise, die allebei niet ongeschonden uit de strijd met de Grieken kwamen, wordt het een race tegen de klok om tegen zondag speelklaar te geraken. In hoeverre zijn PAOK en Anderlecht te vergelijken met elkaar?

"Volgens mij heeft Anderlecht meer mogelijkheden dan PAOK, maar ik weet niet of ze ook de betere ploeg zijn. Aan de bal beschikt Anderlecht zeker over meer kwaliteit, maar de Grieken spelen gegroepeerder en zijn verdedigend wellicht beter. Bovendien beschikken zij over een fenomenale mentaliteit én geluk", knipoogde de coach van de Buffalo's.