Nederlandse finale mogelijk, Gent zal extra balen: de loting voor de kwartfinales in de Conference League

In Nyon werd op vrijdagmiddag geloot voor de drie Europese bekers. Ook voor de Conference League was het raak.

Geen Belgische teams meer in de potten van de Europese bekers, ook niet in de Conference League want AA Gent werd uitgeschakeld door PAOK.

De Buffalo's zullen nu mogelijk nog wat extra balen, want de Grieken werden uitgeloot in de kwartfinales tegen Marseille.

Dit zijn de kwartfinales:

Bodo Glimt - AS Roma

Feyenoord - Slavia Praag

Olympique Marseille - PAOK

Leicester City - PSV

In de halve finales speelt de winnaar van Leicester/PSV tegen de winnaar van Bodo/AS Roma. Een Nederlandse finale Feyenoord-PSV is dus mogelijk.