Hein Vanhaezebrouck: "Het hoort niet dat publiek de eigen spelers uitfluit"

Hein Vanhaezebrouck gooide in de slotfase van de wedstrijd tegen PAOK zijn stormram Darko Lemajic niet in de strijd. Na afloop gaf de coach van Buffalo's aan dat hij dat deed omdat anders de kritiek van fans en journalisten weer zou opsteken.

Op zijn persbabbel ging Vanhaezebrouck dieper in op de situatie van de Servische spits. "Dit is absoluut een vervelende situatie. Als we op verplaatsing spelen, kan je hem misschien sneller brengen. Dan gaan de reacties niet komen. Ik kan me er niets van aantrekken en hem gewoon brengen, maar ik denk ook aan de speler. Terwijl hij klaarstaat om in te vallen, zullen er ongetwijfeld al mensen staan fluiten. Op welke manier kom je dan in het veld? Bij elke bal die je krijgt, speel je met de daver op het lijf", aldus Vanhaezebrouck. "Ik kan verzekeren dat ook heel wat grote namen hier niet mee kunnen omgaan. Zo simpel is dat echt niet."

Hein Vanhaezebrouck wijst dan ook met de vinger naar het eigen publiek. "Het hoort niet dat het publiek zijn eigen spelers uitfluit. Het hóórt niet! Je ziet het overal wel eens, maar bij bepaalde ploegen veel meer. En ik vind dat men daar hier totaal verkeerd is mee omgegaan", aldus Vanhaezebrouck.

Komende zondag staat AA Gent voor de belangrijke confrontatie met Anderlecht. Gooit Vanhaezebrouck Lemajic dan wél voor de leeuwen? "Tegen Anderlecht zou ik dat risico wel durven nemen, als het nodig zou zijn. Maar we zullen zien."