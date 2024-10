🎥 Tarik Tissoudali (ex-KAA Gent) laat van zich horen op een erg verrassende manier en zorgt zo voor opluchting

KAA Gent heeft vanavond gewonnen in Europa en ook zijn ex-speler Tarik Tissoudali heeft reden om tevreden te zijn. De Marokkaan heeft laten zien dat hij het scoren nog niet verleerd is.

Zoals bekend heeft het PAOK Saloniki hem in de zomer van 2024 overgenomen: de Grieken betaalden iets meer dan 2 miljoen euro voor hem. Voor Tissoudali is het een kans om in een topclub van een competitie voor de titel te strijden. In zijn nieuwe omgeving in Griekenland moet de dribbelvaardige speler wel nog helemaal zijn draai vinden.

In de competitie is Tissoudali nog niet verder geraakt dan het maken van één doelpunt. PAOK kan dus wel nog wat meer scorend vermogen gebruiken, ook al deelt het de eerste plaats met Aris in de Super League. Een opsteker in de Europa League had uiteraard ook gemogen. Het zag er tegen Viktoria Pilsen lang niet naar uit dat die er zou komen.

Tissoudali kopt prima naar de grond

Bij de rust stond de Tsjechische ploeg al 0-2 voor. Twintig minuten voor affluiten moesten de bezoekers met zijn tienen voort. Het was niemand minder dan Tissoudali die in de laatste tien minuten de ommekeer inluidde. Op een voorzet vanaf rechts positioneerde hij zich goed aan de tweede paal en kopte hij goed naar de grond: het volstond voor de 1-2.

Toch erg verrassend dat Tissoudali uitgerekend met een kopbaldoelpunt van zich doet spreken. De ex-speler van Gent staat immers niet meteen bekend vanwege zijn kopkwaliteiten. Als we aan Tissoudali denken, halen we in de eerste plaats zijn dribbels en techniek voor de geest. Tissoudali bewijst zo een veelzijdige speler te zijn.

Gelijkspel voor PAOK

Zijn nieuwe club zal opgelucht zijn om dat te kunnen vaststellen. PAOK sleepte nog een gelijkspel uit de brand door de 2-2 van Baba Rahman, niet te verwarren met Benito Raman.