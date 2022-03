Vanhaezebrouck houdt speler op de bank: "Met hem volgens mij meer dreiging, maar niet gedaan omwille van supporters en journalisten"

AA Gent verloor in eigen huis met 1-2 van PAOK Saloniki. En dus is het Europees avontuur helemaal geschreven. Na afloop van de wedstrijd had Hein Vanhaezebrouck nog enkele pittige uitspraken in petto.

AA Gent miste ook tegen PAOK Saloniki opnieuw heel wat kansen: "Er worden ook zonder Lemajic op het veld veel kansen gemist", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Ik denk dat we volgens mij meer dreiging hadden gehad in de grote rechthoek, had ik Lemajic ingebracht", was de coach duidelijk. Journalisten en supporters Toch deed hij dat niet, om een opvallende reden toch wel: "Als hij dan kansen mist, dan zouden de supporters en de journalisten hem opnieuw bekritiseren." "Het is niet makkelijk om een speler in te brengen, als je weet dat hij meteen zal worden uitgefloten. Dat is ook niet goed voor de speler zelf."