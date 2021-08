Niet zonder moeite, maar Gent breekt door het Poolse pantser en verzekert zich van zes extra Europese wedstrijden

De Buffalo's hebben het geflikt. Met een verdiende en ruime zege tegen Rakow hebben ze zich verzekerd van (minstens) zes extra wedstrijden in de Conference League. Het duurde 45 minuten om door het pantser te breken, de kwalificatie is wel oververdiend tegen zwakke bezoekers.

AA Gent moest tegen het Poolse Rakow Czestochowa een 1-0 achterstand uit Polen proberen om te zetten in kwalificatie voor de groepsfase van de Conference League. Hein Vanhaezebrouck rekende daarvoor op Depoitre in de spits en Kums, Odjidja en Hjulsager op het middenveld. De coach had om massale steun van de fans gevraagd, maar ondanks de gratis tickets geen vol huis - jammer.

Tissoudali mist én scoort

De Polen hadden in vijf Europese duels (2 tegen Kazan, 2 tegen Suduva en eentje tegen Gent) nog geen enkel doelpunt geslikt en met dank aan een prima Kovacevic leek dat ook in de Ghelamco Arena zomaar het geval te kunnen gaan worden.

© photonews

© photonews

Tissoudali miste tot twee keer toe een dot van een kans, ook een kopbal van Depoitre werd uit de kooi geranseld en aan de overkant moest ook Sinan Bolat een paar keer attent tussenkomen - al van in de tweede minuut.

Op punten waren de Buffalo's snel heer en meester, maar het was pas op slag van rusten dat dat ook een doelpunt opleverde. Depoitre was de sterkste in een luchtduel en daarna onzelfzuchtig: Tissoudali deze keer wél tegen de touwen en zo de achterstand uit de heenwedstrijd weggewist.

Zenuwspel en verdiende kwalificatie

Het leverde een ietwat afwachtendere tweede helft op. Elk doelpunt was goed voor kwalificatie en dus was het iets meer zekerheid inbouwen, met de verlengingen als extra troef op de achtergrond. De Polen wilden niet echt, de Gentenaars leken niet meteen te kunnen.

© photonews

Tot Vadis Odjidja snoeihard uithaalde halfweg de tweede helft en zo Gent op rozen wist te zetten. Een paar minuten later maakte De Sart er zelfs 3-0 van en zo konden de Buffalo's het feestje helemaal gaan inzetten.

De kwalificatie kwam daarna op geen enkel moment meer in gevaar, net als de clean sheet: zoveel aanvallend geweld hadden de Polen echt niet in huis. Gent mag naar de poulefase van de Conference League, opdracht volbracht.