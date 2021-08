Vanhaezebrouck reageert op contractontbinding: "Is net teken van respect" en "Of we nog iemand gaan halen?"

AA Gent heeft het contract van Milad Mohammadi in onderling overleg ontbonden. Hein Vanhaezebrouck had daar wel een en ander over te vertellen.

"Milad is een topgast. Ik hoor dat de supporters ontgoocheld zijn dat hij is vertrokken, maar je neemt beslissingen in functie van de toekomst. Zijn profiel lijkt enorm op dat van Nurio Fortuna en Operi is een ander type", aldus Hein Vanhaezebrouck.

Geen inkomende transfers

"AEK Athene en Ferencvaros wilden hem, maar daar had hij geen zin in. En een team dat naar zijn zin was hebben we niet gevonden. Dan is het een kwestie van afscheid nemen. We wilden als club niet moeilijk blijven doen, het is dus net wél een teken van respect en een geste om tot zo'n oplossing te komen."

Rest de vraag: komt er dan nog een nieuwe linksachter? Vanhaezebrouck had onlangs nog contact met Kenny Saief, maar tot een transfer zal het niet komen: "Neen, we gaan niets meer doen op de transfermarkt. Met Nurio en Operi hebben we twee spelers op die positie."