Om 13u30 kent AA Gent tegenstanders in de Conference League: bekijk hier alle deelnemers

AA Gent plaatste zich alsnog voor de poulefase van de nagelnieuwe Conference League. Vrijdagmiddag weet Buffalo's wie de tegenstanders zullen zijn.

Na de 1-0 nederlaag uit de heenmatch zetten de Buffalo's de scheve situatie donderdagavond recht. De Polen werden met 3-0 naar huis verwezen, een zucht van opluchting ging door de Ghelamco Arena.

Vrijdagmiddag wordt in Istanbul geloot voor de poulefase. De loting is live te volgen op de kanalen van UEFA.

AA Gent zit in pot 1 en ontloopt zo kleppers als Tottenham en AS Roma. Een confrontatie met Feyenoord of Anderlecht-killer Vitesse behoort wel tot de mogelijkheden.

bron: www.uefa.com