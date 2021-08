Vanhaezebrouck, Tissoudali en Odjidja reageren na goals en kwalificatie voor poulefase Conference League

AA Gent heeft zich weten te plaatsen voor de poulefase van de Conference League. En dat was zeker en vast verdiend na een sterke wedstrijd. Vanhaezebrouck en twee van de drie doelpuntenmakers reageerden achteraf.

"Ik hoop vurig dat Antwerp Europa League mag spelen en ik was ook een grote fan van Anderlecht vanavond. We hadden evengoed met vijf ploegen Europa kunnen ingaan: weinig landen doen ons dat na, zeker buiten de G5 zijn er weinigen", aldus Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

"We kwamen er in de eerste helft niet goed onderuit de hoge druk van de Polen, die alweer met veel lef en fysieke presence speelden. Zolang ze niet op achterstand staan is dat echt geen sukkelploeg en ze hebben ook een goede keeper."

Veel kansen

"We hebben een belangrijk doelpunt gescoord vlak voor de rust, na de pauze loonde het dat we Vadis Odjidja hoger konden doorschuiven. We hebben veel kansen gehad, de efficiëntie was al beter - ook al was het qua expected goals meer dan drie."

Blij dat ik de tweede scoorde na die eerste misser

Ook de goalgetters van dienst waren tevreden: "Ik ben heel blij dat die tweede erin ging nadat ik die eerste grote kans miste", aldus Tissoudali. "Zo valt er nu een gewicht van mijn schouders. Vadis Odjidja heeft me de voorbije weken veel vertrouwen gegeven."

De kapitein van zijn kant nam met een doelpunt ook zijn verantwoordelijkheid: "Ik zag een mogelijkheid om uit te halen en was een belangrijk moment om te scoren. Daarna liep het beter en kwamen de combinaties er beter uit."