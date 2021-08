Vanhaezebrouck bewierookt Club Brugge voor 'Slag om Vlaanderen': "Ze staan op eenzame hoogte"

AA Gent-Club Brugge, ook gekend als 'De Slag om Vlaanderen', wordt er eentje van David tegen Goliath, als we Hein Vanhaezebrouck mogen geloven. Hij putte zich uit om de Bruggelingen in de favorietenrol te duwen. Al heeft hij ergens wel gelijk natuurlijk.

Club heeft de rol van Anderlecht overgenomen, meent Hein. “Gent is even naar de voorgrond getreden en ook Genk pakte titels, maar Club Brugge stond constant in de top drie. Club staat op eenzame hoogte, op alle vlakken. Als je kijkt naar de budgetten die ze kunnen ophalen, de transfers die ze kunnen doen... Daar kan de rest enkel met verlangende ogen naar kijken", zegt hij bij HLN.

Kan er iemand dan tornen aan die overmacht? “In Antwerp is men bezig om te proberen stokken tussen de wielen te steken en ook in Genk zegt men resoluut voor de titel te gaan. Gent spreekt die ambitie niet uit. Club heeft een voorsprong die alsmaar uitbreidt door het geld van de Champions League. Als daar een nieuw stadion komt, zal het verschil nog groter zijn. Wat we kunnen doen? Enkel zorgen dat ze geen kampioen spelen.”