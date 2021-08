Nachtmerrie wordt werkelijkheid voor Anderlecht: eruit na desastreuze start van beide helften

Desastreus verdedigen, offensief amper iets klaarmaken en afgetroefd worden op mentaliteit. Ziedaar de drie oorzaken die ervoor zorgden dat Anderlecht Europa al vroeg vaarwel moet zeggen. Vitesse scoorde twee keer bij het begin van elke helft en paars-wit kon daar amper iets tegenover zetten.

Veel mooie plannetjes werden er vooraf gemaakt. Het veld breed houden en Vitesse doodknijpen door ze achter de bal te laten lopen... Wel, dat mocht na drie minuten ook al de vuilbak in. Vitesse startte als een wervelwind en na een kortgenomen hoekschop jaste Wittek de bal in de verste hoek. Daar sta je dan, tegen een ploeg die het vuile werk niet schuwt om de tegenstander het voetballen te beletten.

Hoofd ervoor

't Zijn jongens die niet op een foutje of een inspanning te veel kijken hoor, daar in Arnhem. Olsson en Cullen moesten zich de pleuris lopen tegen een overtal aan Nederlandse middenvelders, want Refaelov en Amuzu stonden te veel tegen de lijn geplakt. Een uithaal van Zirkzee, dat was het zowat qua kansen voor paars-wit die eerste helft.

Voor de rest was het zoeken, proberen en veel frustratie. Zo'n typische match waar je eentje nodig hebt die een hoge voorzet gewoon binnenbuffelt of een kanonschot uit de tweede lijn kan lossen. Spijtig genoeg was er niemand die één van die opties eens probeerde of zelfs maar overwoog. 't Moet voetballend gebeuren, dat is erin gepompt.

Doel-middelen

En dat was het grote verschil met Vitesse: het doel heiligde de middelen. Gewoon doen wat moest om de kwalificatie voor de poulefase af te dwingen. Als trainer Thomas Letsch had gevraagd om het gras op te eten om het Anderlecht moeilijk te maken, hadden ze het waarschijnlijk gedaan. Om maar even de mindset van de ploeg uit Arnhem te schetsen...

En dan begint de tweede helft en doet die duivelse Wittek net hetzelfde na vier minuten: gewoon binnenknallen. Iemand had die jongen toch wat meer in het oog moeten houden. Verschrikkelijk verdedigd! Dat is er om vragen natuurlijk. 2-0 tegen een ploeg die amper iets weggaf... Als je in het weekend niet wil spelen om dan dit op de mat te leggen...

Kompany haalde 20 minuten voor tijd heel zijn aanval naar de kant voor Thelin, Dauda en Verschaeren. Met alle respect, maar... met die eerste twee ga je nu niet meteen naar de oorlog. Refaelov lukte wel nog de 2-1. Maar daar bleef het ook bij. Na zoveel verlangen om weer in Europa te spelen, mogen we gerust spreken van een immense ontgoocheling bij de Brusselaars. Want die kern was samengesteld om op drie fronten te strijden. Tja, een Europese shirtsponsor moeten ze alvast niet meer zoeken.