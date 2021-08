Olsson ziet weerkerend probleem bij Anderlecht: "Normaal is dat niet!"

Anderlecht weet wel uit te kiezen wie ze naar de pers moeten sturen na een nederlaag. Joshua Zirkzee of Wesley Hoedt waren niet de beste opties geweest deze keer. Kristoffer Olsson wel. De Zweedse middenvelder is gematigd en was één van de beste aan Anderlechtse zijde.

Olsson was één van de enigen die niet veel verweten kon worden. Hij draafde, vocht en probeerde. Maar zijn ploegmaats gingen niet helemaal mee in zijn overgave. "We moeten klaar zijn vanaf de eerste minuut", zuchtte hij tot driemaal toe. "We hebben daar tijdens de rust over gesproken en dan gebeurt het weer... We moeten hieruit leren, want het maakte ons af over de twee matchen gezien. We begonnen te spelen nadat we op achterstand stonden. Dat was al zo in de competitie ook. Normaal is dat niet."

Olsson wou wel niet spreken over een mentaliteitsprobleem. "Dat is de grootste zorg niet. We moeten misschien meer simpel spelen. Enkele lange ballen trappen bij het begin van de tweede helft. We moeten nu onze batterijen weer opladen en doorgaan."