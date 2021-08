Ook Vandenbempt hard voor Kompany: "Dit kan de clubleiding niet zomaar laten passeren"

We schreven het gisteren al dat Vincent Kompany weinig deed om het spelbeeld te doen keren tegen Vitesse. Ook voetbalcommentator Peter Vandenbempt vond de coaching van Kompany niet voldoende.

Vandenbempt wijst ook op de verantwoordelijkheid van de trainer. "Trainer Kompany maakte geen goede beurt", zegt hij bij Sporza. "Zijn ploeg begon twee keer heel slap - toch de verantwoordelijkheid van de trainer - en zijn wissels kwamen heel laat, in minuut 70. Hij coachte ook wat apathisch. Dit is een prestatie die de clubleiding niet zomaar kan laten passeren. Met de kwaliteit voorhanden moesten ze zich tegen Vitesse gewoon plaatsen."

Want het kan misschien geminimaliseerd worden, maar Europees voetbal was wel degelijk heel belangrijk voor dit Anderlecht. "Financieel is dit opnieuw een kater voor Anderlecht. Er kon een miljoen of 5 verdiend worden, dat is toch veel voor een club die in een financieel keurslijf zit. Maar belangrijker, Anderlecht lijdt opnieuw gezichtsverlies. Het is opnieuw een ferme deuk in het blazoen."