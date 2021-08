Hoedt zag Anderlecht zichzelf zwaar tekort doen: "Anderlecht moet terug naar waar het hoort. En dat is ook de Conference League niet"

Wesley Hoedt baalde als een stekker na de uitschakeling tegen zijn landgenoten. De verdediger liep kwaad naar binnen, maar moest toch weer naar buiten voor een interview. Daarin bleek ook dat hij het amper kon verkroppen.

Nu moet iedereen bij Anderlecht wel in eigen boezem kijken, ook Hoedt. "Er was hard op gehamerd om goed te beginnen, maar we startten twee keer dramatisch. We gingen volledig de mist in en waren niet scherp genoeg", was de Nederlander hard. "Als wij ons niveau hadden gehaald, hadden we in de Conference League moeten staan."

Maar het worden de beker en de competitie die het seizoen kleur zullen moeten geven. Niet meteen waarom Hoedt naar Anderlecht kwam.

"We moeten nu kijken naar wat er nog komt en Anderlecht terugbrengen naar het niveau waar het thuishoort. Dat is ook niet de Conference League, we moeten hoger mikken. We moeten nu wakker worden en volop focussen op de wedstrijd tegen Genk."