Wat nu Vincent Kompany? Er was weer geen plan B en weinig tactische flexibiliteit

Ja, wat was dit nu weer Anderlecht? Een volle week om de meest cruciale wedstrijd van het seizoen voor te bereiden en dan zoiets op de mat leggen... Ook Vincent Kompany zijn tactiek en wedstrijdmanagement mochten bij deze in vraag gesteld worden.

Voor een deel van de fans zal dit terecht zijn, de andere helft zal nog steeds pal achter hun icoon staan. Zal Kompany de verantwoordelijkheid op zich nemen? Want Vitesse-trainer Thomas Letsch had duidelijk goed opgelet en maakte gebruik van de voorspelbaarheid van het Anderlechtse spel. Tactisch toch wel afgetroefd dus.

Anderlecht startte zwak aan de twee helften. Bij beide goals stonden er verdedigers hopeloos uit positie en kreeg Wittek - dat wist je toch al uit de heenmatch dat die goed was? - veel te veel ruimte. Maar het ergste was dat er offensief amper iets uit kwam. Kompany houdt telkens vast aan zijn systeem met twee centrale middenvelders, twee aanvallende middenvelders die ook naar de flank moeten uitwijken en twee centrale spitsen.

Wat heeft El Hadj misdaan?

Alle wissels die er werden doorgevoerd waren positie voor positie. Thelin voor Zirkzee, Dauda voor Raman en Verschaeren voor Amuzu. In minuut 70 trouwens. Er is geen plan B voor als het niet loopt zoals het moet. Eens overschakelen naar een 3-4-3 ofzo... Want Olsson en Cullen konden het allemaal niet belopen tegen de drie centrale middenvelders en de doorschuivende verdedigers van Vitesse. Van Refaelov en Amuzu kregen ze weinig hulp.

Zo is het ook moeilijk om gevaar te creëren, want alle passlijnen werden afgesneden. Moeilijkheden waar Kompany geen antwoord op vond. En dat is toch zijn belangrijkste taak. Wat heeft Ait El Hadj trouwens misdaan? Want Dauda, die dit seizoen nog geen minuut had gespeeld, inbrengen voor de rijzende ster van vorig seizoen? Nu zal een coach wel veel zien op training, maar dit moet u ons toch eens uitleggen.

Of waarom Refaelov zoveel tegen de flank plakt. Toen hij op het einde meer centraal kwam te staan en meer in het spel werd betrokken, zag je zijn meerwaarde. De 80 minuten dat hij links stond, kwam hij er amper aan te pas. Veel vragen die beantwoord moeten worden, want ook het krediet van Kompany kan niet oneindig zijn. En dit was toch een fameuze klap.